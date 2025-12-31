ТОП влияния: Леонид Музалевский (3)

Председатель Орловского областного Совета.

Председатель заксобрания V, VI, VII cозывов. С 2011 года – секретарь Орловского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

С марта по декабрь 2011 года – председатель Орловского городского Совета народных депутатов. Во II, III созыве – заместитель председателя Орловского городского Совета.

С 2011 по 1991 год – генеральный директор ОАО «Автокомплекс», АООТ «Автокомплекс», ТКП «Автокомплекс».

С 1991 по 1986 год – начальник базы механизации ОТО «Орёлавтотранс», ТПО «Орёлавтотранс».

С 1984 – старший инженер базы механизации Орловского территориального объединения «Орёлавтотранс», с 1981 занимал разные должности от шофёра до механика Орловского ДСУ № 1.

В 1982 году окончил Орловский строительный техникум, в 1990 году – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, в 1998 – Орловский филиал РАНГХиГС. Экономист, менеджер-финансист.

Родился в Орле.

