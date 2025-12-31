В муниципальном заказчике проверили оплату труда

Учреждение вновь попало под пристальное внимание аудиторов.

Контрольно-счетная палата города Орла рассказала об итогах проверки законности и результативности использования средств бюджета на содержание муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Проверка охватила 2023, 2024 год и 9 месяцев 2025 года. Из отчета следует, что городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, через которое идет финансирование учреждения, в проверенный период времени не утверждало смету подведомственному ему МУ.

Неправомерное расходование средств бюджета города Орла аудиторы оценили в 2,268 миллиона рублей. В нее включены, в частности, выплаты максимальных надбавок к должностным окладам за интенсивность и сложность работы – они назначались сотрудникам учреждения, чьи «функциональные обязанности не содержат случаи установления надбавок в максимальном размере». Кстати, максимальный размер составляет 200 процентов оклада, и на такие выплаты ушло 671,4 тысячи рублей.

На выплаты премий, не предусмотренных внутренним положением об оплате труда, по мнению КСП, учреждение потратило 1,432 миллиона рублей. Часть денег ушла на списание ГСМ во время нахождения водителей в отпуске и без подтверждения пройденного километража. Один из руководящих сотрудников был премирован на 125 тысяч рублей за выполнение прямых должностных обязанностей.

Неэффективное расходование МКУ «ОМЗ г. Орла» средств бюджета города Орла аудиторы оценили в 1,419 миллиона рублей. Сюда включены средства, потраченные на оплату труда с начислениями в выходные и праздничные дни при отсутствии обоснования и подтверждения выполнения сотрудниками работ, а также за совместительство по должности «главного специалиста АУП» при отсутствии соответствующего профессионального образования. Установлены и другие нарушения и недостатки.

«Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлено представление начальнику МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»,- сообщает КСП. – Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Орловскому городскому Совету народных депутатов. Информация о результатах контрольного мероприятия – мэру города Орла, управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, финансовому управлению администрации города Орла, прокурору Советского района города Орла».

Напомним, месяцем ранее КСП отчиталась о результатах проверки целевого и эффективного использования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла». И тогда были выявлены многомиллионные нарушения.

