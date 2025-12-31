Орловца засудили за отрицательное сальдо

На его едином счете не хватило денег на уплату налогов.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел дело по административному исковому заявлению Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области к местному жителю. Ведомство просило взыскать с гражданина образовавшуюся у него задолженность по уплате налогов за 2025 год и уже набежавшие пени. Налоговики в иске пояснили, что поскольку гражданин не исполнил обязанность по уплате налогов за 2025 год, ему было направлено требование о погашении задолженности.

Кроме того, налоговики уведомили гражданина о том, что на его едином налоговом счете (ЕНС) сложилось отрицательное сальдо. Это означает, что списать сумму налога с этого счета невозможно, между тем сальдо должно быть положительным. Налоговики в своем требовании детально перечислили, что именно входит в сумму задолженности – указали конкретные налоги, авансовые платежи по налогам, сборы, страховые взносы, пени, штрафы и проценты, сложившиеся на момент направления требования. Также ведомство потребовало от гражданина уплатить в установленный срок сумму отрицательного сальдо ЕНС.

«Представитель истца в судебном заседании административные исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить, также пояснив, что вынесенный 15.08.2025 мировым судьей судебного участка Верховского района судебный приказ по о взыскании с гражданина задолженности по налогам и пени, был отменен 27.08.2025 в связи с поступившими мировому судье возражениями от административного ответчика», – пояснили в пресс-службе Верховского районного суда.

Однако сальдо единого налогового счета все еще остается отрицательным, налогоплательщик его не пополнил, на судебное заседание не явился, заявлений, возражений на иск не направил. С учетом этого и доказательств, представленных налоговой службой, суд постановил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу не вступило, то есть налогоплательщик имеет право его обжаловать.

Ранее пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщала, что местные налогоплательщики по итогам 11 месяцев 2025 года пополнили консолидированный бюджет РФ налогами на сумму более 57,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем платежей увеличился на 6,2 процента, или на 3,4 миллиарда рублей. Непосредственно в территориальный бюджет поступило свыше 41,5 миллиарда рублей из указанной выше суммы, что на 5,8 процента, или на 2,3 миллиарда рублей превысило показатель предыдущего года.

ИА «Орелград»