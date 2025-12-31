ТОП влияния: Андрей Клычков (2)

Губернатор Орловской области.

Клычков Андрей Евгеньевич в сентябре 2023 года вновь избран главой региона. Временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области назначен в октябре 2017.

Был депутатом Московской городской Думы пятого и шестого созыва с 2009 по 2017 год.

Работая в КПРФ, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы ЦК КПРФ.

Вступил в Коммунистическую партию РФ в июле 2001 года.

Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД РФ.

Родился 2 сентября 1979 года в Калининграде.

