ТОП влияния: Интернет (1)

Истинную значимость осознаешь, только когда потеряешь.

О введении временных ограничений в работе мобильного Интернета и предоставлении услуг связи официально стало известно в мае 2025 года.

«Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием», – прокомментировал губернатор Андрей Клычков. Также он отметил, что ограничения будут сняты, когда это позволит сделать оперативная обстановка.

В декабре речь уже идет не о возобновлении предоставления услуг в прежнем объеме, а о «белых списках».

