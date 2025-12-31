ТОП влияния: Интернет (1)

31.12.2025 | 17:31 Новости, ТОП-50

Истинную значимость осознаешь, только когда потеряешь.

Фото: ИА “Орелград”

О введении временных ограничений в работе мобильного Интернета и предоставлении услуг связи официально стало известно в мае 2025 года.

«Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием», – прокомментировал губернатор Андрей Клычков. Также он отметил, что ограничения будут сняты, когда это позволит сделать оперативная обстановка.

В декабре речь уже идет не о возобновлении предоставления услуг в прежнем объеме, а о «белых списках».

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


