Плату за спецстоянки подняли в Орловской области

Новые расценки действуют с 1 января 2026 года.

Вступили в силу сразу два приказа департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области. Так, первым документом утвержден новый базовый уровень тарифов на перемещение задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на специализированную стоянку. С 1 января 2026 года стоимость перемещения задержанного транспортного средства в границах городского округа, городского либо сельского поселения до ближайшей специализированной стоянки увеличена с 1913,75 до 2011,35 рубля.

И придется доплачивать еще по 30,5 рубля за каждый «лишний» километр, то есть за транспортировку от места задержания транспортного средства до границ ближайшего поселения, в котором находится спецстоянка (с применением округления до 0,1 километра, при этом значение до 0,05 километра не учитывается). Также увеличены размеры тарифов на хранение задержанных транспортных средств на таких стоянках.

С 1 января 2026 года стоимость хранения задержанного транспортного средства по сравнению с 2025 годом для категории A увеличилась с 29,66 до 31,17 рубля. Для транспортных средств категорий B и D массой до 3,5 тонны базовый тариф увеличен с 59,3 до 62,32 рубля, категорий B и D массой более 3,5 тонны, C и E – с 118,59 до 124,64 рубля, негабаритных транспортных средств – с 177,89 до 186,96 рубля.

Из приказа департамента следует, что срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за хранение взимается за каждый полный час нахождения на специализированной стоянке. Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке не взимается.

ИА «Орелград»