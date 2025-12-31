Орловец незаконно приютил у себя восемь иностранцев

Мужчина пытался им помочь легализоваться в России.

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Орла, вынесенный Советским районным судом. Ранее не судимого гражданина признали виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов дела, орловец оказался на редкость гостеприимным – он восемь раз фиктивно прописывал иностранцев у себя в квартире, в реальности зная, что проживать они у него дома не будут.

Фактически мужчина помогал иностранцам легализовать свое пребывание на территории нашей страны. В 2024 году он восемь раз подавал в областной Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о постановке граждан Таджикистана на учет по месту пребывания иностранного гражданина. Следствие установило, что «прописка» являлась фиктивной, а сам гражданин подавал в МФЦ заведомо недостоверные сведения.

На самом деле ни у гостей из Таджикистана не было желания проживать в доме подсудимого, ни сам подсудимый не собирался реально предоставлять им свое жилье. По версии следствия, фиктивная постановка на учет по месту пребывания в Российской Федерации восьми иностранных граждан лишила сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранцами правил миграционного учета и их передвижением по территории нашей страны.

По окончании дознания еще на стадии ознакомления с материалами уголовного дела и после консультации с защитником обвиняемый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое поддержал в судебном заседании. Суд установил, что подсудимый осознает характер и последствия своего ходатайства. Кроме того, имелось согласие государственного обвинителя на рассмотрение дела без проведения судебного разбирательства. При таких обстоятельствах был применен особый порядок принятия решения по делу и по совокупности восьми преступлений гостеприимный орловец получил наказание в виде штрафа в сумме 50 000 рублей.

ИА «Орелград»