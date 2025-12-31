В Орле запустили спортивные троллейбусы

«Рогатые» должны напомнить о важности активного образа жизни.

Фото: департамент физкультуры и спорта

В Орле запустили спортивные троллейбусы в стилистике ВФСК «ГТО» и проекта «Орловское долголетие» — они напоминают о важности физической активности.

На церемонии пуска выступили представители департамента физкультуры и спорта и МУП «ТТП», участники проекта «Орловское долголетие» провели зарядку, а семья Губенковых получила золотые знаки отличия ГТО.

«Пусть эти маршруты везут своих пассажиров в будущее, наполненное движением и энергией», – пожелала руководитель департамента физической культуре и спорта Орловской области Елена Казачкова.

Также стартовал конкурс «Поймай троллейбус ГТО» в соцсети Регионального центра тестирования ВФСК ГТО. Орловчан приглашают сдавать нормативы ГТО и участвовать в проекте «Орловское долголетие».

