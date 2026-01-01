Из областной казны добавили денег на бродячих собак

Увеличено финансирование работы по обращению с животными без владельцев.

Вступили в силу изменения, внесенные правительством региона в паспорт государственной программы «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области». Общий объем финансирования этой программы увеличен с 1,595 миллиарда рублей до 1,601 миллиарда рублей. Во многом это связано с тем, что областные власти немного увеличили финансирование целевого направления.

А именно, поправками увеличены планируемые расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация государственного полномочия органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Если раньше программа предусматривала на указанные цели 117,945 миллиона рублей, то теперь объем финансирования увеличен до 124 миллионов рублей.

Тем временем власти Мценского района актуализировали программу «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Ее целями являются: снижение динамики роста количества животных без владельцев и риска распространения заболеваемости бешенством среди животных, предупреждение заболеваемости бешенством людей и сокращение числа случаев укусов людей бродячими собаками.

Действие программы, взявшей старт в 2025 году, рассчитано по 2028 год включительно. Общий объем ее финансирования составляет 4,283 миллиона рублей, причем все средства район получит из областного бюджета – по 1,066 миллиона рублей в год. Основными критериями оценки эффективности программных мероприятий будут являться: сокращение численности животных без владельцев на 50-60 процентов и отсутствие случае заболеваемости бешенством среди животных и людей, уменьшение случаев укусов людей на 65-70 процентов. всего ежегодно планируется отлавливать по 40 бездомных животных.

«Бездомные собаки и кошки на территории Мценского района – это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных, – говорится в паспорте программы. – Большое количество бездомных собак – это экологическая и социальная болезнь района, показатель падения ответственности владельцев животных».

ИА «Орелград»