Орловца осудили за попытку кражи денег с чужого мобильника

Мужчина пытался найти способ обойти защиту.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел примечательное дело в отношении местного жителя. Последнего обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в покушении на тайное хищение денег с чужого банковского счета. Со слов потерпевшего, он шел по улицам Орла и около часа ночи присел на лавочку возле автостанции, чтобы отдохнуть. Вероятно, в тот момент у него из кармана выпал мобильный телефон. Молодой человек этого не заметил и вскоре отправился домой.

Пропажу мобильника он обнаружил на следующее утро. Мужчина пытался дозвониться на свой номер, но тот был недоступен. Тогда он прошелся по своему вчерашнему маршруту, но оброненного телефона не нашел. А чуть позже он узнал в банке, что с его банковского счета кто-то неоднократно пытался снять по 100 рублей. После этого мужчина написал заявление в полицию, которая довольно быстро вычислила и задержала подозреваемого.

Им оказался местный житель, который рассказал следователю, что мобильник он нашел около 4 часов утра, когда возвращался домой. Нашел он его как раз под лавкой на улице. Утром, находясь у себя дома, он осмотрел мобильник. Ему пришла в голову мысль, что на телефоне может быть установлено банковское онлайн-приложение. Но войти без пароля было невозможно. Однако злоумышленник нашел выход – нажатием нескольких кнопок он сбросил установки телефона до заводских настроек.

Это открыло ему доступ как к самому телефону, так и к установленному на нем банковскому приложению. Мужчина неоднократно пытался перевести незначительные суммы денег с чужого счета, причем желал зачислить их на сайт виртуальной игры в казино. Ничего у него из этого не вышло, но его действия были расценены как покушение на кражу. По версии следствия, обвиняемый пытался похитить у потерпевшего 1500 рублей.

Фигурант уголовного дела позднее вернул телефон потерпевшему и извинился перед ним, но от суда его это не спасло. Его признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако затем суд, на основании части 6 статьи 15 УК РФ, изменил категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. И в связи с этим освободить осужденного от отбывания наказания на основании статьи 76 УК РФ, то есть в связи с примирением с потерпевшим.

ИА «Орелград»