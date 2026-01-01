Раннюю помощь гарантировали детям в Орловской области

Оказывать ее будут профильные департаменты регионального правительства.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Положение об организации и осуществлении ранней помощи детям и их семьям на территории Орловской области». Документ определяет порядок организации, осуществления и координации ранней помощи детям в возрасте от рождения до 3 лет и их семьям, включая информационное межведомственное взаимодействие между органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области.

Участие в этом примут департаменты социальной защиты, образования, здравоохранения и подведомственные им организации, оказывающие услуги по ранней помощи и работающие в сфере реабилитации. Программа направлена на детей, имеющих ограничения жизнедеятельности либо риск развития таких ограничений. Принятые меры должны способствовать их физическому и психическому развитию, вовлеченности в естественные жизненные ситуации, позитивному взаимодействию детей и их родителей. Одна из целей программы также заключается в комплексной профилактике детской инвалидности.

Правительство утвердило критерии отнесения детей и их семей к потенциально нуждающимся в оказании услуг по ранней помощи. К таковым отнесены: наличие категории «ребенок-инвалид»; отнесение детей медиками по результатам профилактического медосмотра к IV либо V группе здоровья; воспитание детей в организации для детей-сирот и в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении; наличие у детей особенностей в физическом или психическом развитии или отклонений в поведении.

Еще один критерий – наличие у родителей или законных представителей опасений, связанных с особенностями в развитии и поведении детей, имеющих ограничения жизнедеятельности либо риск их развития. То есть в последнем случае речь идет обо всех остальных детях, которые не вписываются в рамки вышеперечисленных критериев. Услуги по ранней помощи будут оказываться учреждениями и организациями по одному или нескольким основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Нуждаемость в оказании услуг по ранней помощи определяется реабилитационной организацией с учетом потребности ребенка на основании диагностического обследования. Оказание помощи возможно в трех формах: полустационарной, стационарной, а также на дому, в том числе дистанционно с применением информационно-телекоммуникационных технологий Основанием для рассмотрения вопроса об оказании услуг по ранней помощи является заявление, поданное в произвольной форме родителем ребенка, в письменной или электронной форме в реабилитационную организацию.

ИА «Орелград»