Директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева.

Вера Ефремова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Коллеги поздравили Веру Витальевну, пожелав ей крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

Вера Ефремова родилась 21 февраля 1966 года. В 1987 году окончила Орловский филиал Московского государственного института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф». В сентябре 1989 года стала частью Литературного музея И.С. Тургенева. Начала трудовой путь с должности младшего научного сотрудника книжного фонда. Затем стала заведующей книжным фондом.

В марте 2002 года назначена заведующей Домом-музеем Н.С. Лескова. В 2010 году заняла должность заместителя директора по научной работе всего Орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева. С февраля 2011 года исполняла обязанности директора. В сентябре 2011 года утверждена в должности.

Напомним, что под руководством Веры Ефремовой работает целый комплекс музеев: от Тургенева до Андреева — важные точки культурной карты Орла.

ИА “Орелград”