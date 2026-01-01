Вера Ефремова удостоена почетного звания

1.1.2026 | 14:26 Культура, Новости

Директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева.

Фото: Орловский литературный музей И.С.Тургенева ОГЛМТ

Вера Ефремова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Коллеги поздравили Веру Витальевну, пожелав ей крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

Вера Ефремова родилась 21 февраля 1966 года. В 1987 году окончила Орловский филиал Московского государственного института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф». В сентябре 1989 года стала частью Литературного музея И.С. Тургенева. Начала трудовой путь с должности младшего научного сотрудника книжного фонда. Затем стала заведующей книжным фондом.

В марте 2002 года назначена заведующей Домом-музеем Н.С. Лескова. В 2010 году заняла должность заместителя директора по научной работе всего Орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева. С февраля 2011 года исполняла обязанности директора. В сентябре 2011 года утверждена в должности.

Напомним, что под руководством Веры Ефремовой работает целый комплекс музеев: от Тургенева до Андреева — важные точки культурной карты Орла.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU