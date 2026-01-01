Орловского гонщика Леонида Панфилова восхитили ребята из Ливен

Он посетил секцию картинга в Центре творчества города.

Леонид Панфилов отметил, что это единственный кружок картинга в Орловской области — такой же, каким он был в детстве у него самого.

«И за это огромное уважение тренеру секции и директору центра творчества», – написал гонщик на странице в соцсети.

Он обратил внимание на то, что техника в кружке — в основном устаревшие модели (АКУ‑83 и 89, детские рамы КамАЗ, двигатели «Минск» и «ЗиД»). Однако дети с энтузиазмом ремонтируют и обслуживают карты: работают по двое‑трое, руки в мазуте, — и при этом совершенно не отвлекаются на телефоны.

Панфилов приехал к ребятам в полдень, но они уже давно были на месте — расчищали трассу от снега перед тренировкой. Их радость от езды на картах произвела на гонщика сильное впечатление.

Леонид Панфилов решил поддержать юных картингистов.

«За новогодние праздники подготовлю два-три карта и будет ребятам подарок», – пообещал спортсмен.

ИА “Орелград”