Департамент здравоохранения напомнил правила безопасных зимних активностей

Жителям Орловской области рекомендуют не омрачать отдых.

С наступлением зимы дети чаще проводят время на свежем воздухе, используя горки, санки, ледянки и лыжи. Чтобы минимизировать риски, ведомство выделило ряд важных правил:

• Выбор места для катания. Рекомендуется использовать только специально оборудованные горки, расположенные вдали от проезжей части, дорог, столбов, деревьев, железнодорожных путей и ограждений. Это исключает риск выезда ребёнка на проезжую часть.

• Экипировка и одежда. Одежда должна быть многослойной, яркой (для лучшей видимости), непродуваемой и непромокаемой. При катании на тюбингах и лыжах обязательно использование шлема, а также перчаток, закрывающих запястья.

• Правила поведения на склоне. Детям запрещено стоять на пути спуска других участников. Перед началом спуска необходимо убедиться, что склон свободен.

• Контроль за ватрушками. Поскольку тюбинг не имеет ручек управления и тормозов, он считается одним из самых травмоопасных видов зимнего инвентаря. Родителям следует строго контролировать скорость спуска и не допускать привязывания ватрушек к транспорту.

• Меры предосторожности при обморожении. Важно следить за временем пребывания детей на улице, особенно в сильные морозы. При первых признаках онемения или бледности кожи ребёнка нужно переместить в тёплое помещение и дать горячий напиток. В случае обнаружения обморожения необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Соблюдение этих правил позволит детям безопасно наслаждаться зимними развлечениями, а родителям — избежать лишних тревог и визитов в травмпункт, напоминают в департаменте здравоохранения Орловской области.

ИА “Орелград”