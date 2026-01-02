Суд обязал чиновников убрать многолетнюю свалку

В Орловской области нарушается право граждан на благоприятную среду.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел административное исковое заявление межрайонного прокурора к администрации Новодеревеньковского района. Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц, но, прежде всего, он был направлен на защиту жителей населенного пункта Никольское. Возле этого села во время прокурорской проверки был зафиксирован «факт складирования твердых бытовых отходов».

Речь идет о несанкционированной, стихийно возникшей свалке, которая не оборудована, ничем не огорожена. Как пояснили в пресс-службе суда, представитель прокуратуры просил обязать администрацию района ликвидировать несанкционированную свалку, подчеркнув, что бездействие местных властей фактически нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Представитель администрации с претензиями надзорного органа не согласился, исковые требования не признал.

При вынесении решения суд сослался на нормы законов «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическое благополучии населения». Согласно им отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды, здоровья населения. Кроме того, СанПиН запрещают вывоз и сброс отходов в не предназначенные для этого места.

«В деятельности администрации Новодеревеньковского района установлены нарушения, связанные с непринятием мер по ликвидации несанкционированной свалки, которая не уничтожается на протяжении многих лет, – сообщили в пресс-службе суда. – Кроме того, соответствующий договор с региональным оператором твердых коммунальных отходов не заключался, мусорные контейнеры (площадки) для сбора твердых коммунальных отходов не оборудованы».

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены, администрацию обязали ликвидировать свалку, на что суд отвел ей разумный срок. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»