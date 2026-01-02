Область не будет взыскивать долги с ряда банкротов

Задолженность по платежам может быть признана безнадежной к взысканию.

Департамент промышленности и торговли Орловской области внес ряд изменений в собственный «Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет», в отношении которых он выполняет полномочия администратора доходов областного бюджета. В частности, поправками уточнен перечень оснований для признания задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.

«Задолженность признается безнадежной к взысканию также в случае завершения процедуры банкротства гражданина, индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, от исполнения обязанности по уплате которой он освобожден в соответствии с указанным Федеральным законом», – следует из обзора производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

К числу документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, дополнительно отнесен документ, содержащий сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве о завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина, добавили аналитики.

Напомним, ранее региональная Контрольно-счетная палата проанализировала работу областных чиновников по администрированию дебиторской задолженности по неналоговым доходам областного бюджета. Она пришла к выводу, что работа по совершенствованию региональной правовой базы для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью проводится в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство.

Все главные администраторы неналоговых доходов бюджета разработали собственные регламенты по взысканию в бюджет задолженности, пеней и штрафов по ним. Однако недостатком было названо то, что указанные регламенты в большинстве своем содержат лишь общие формулировки, «затрудняющие понимание порядка действий должностных лиц при реализации процедур по взысканию дебиторской задолженности по доходам».

«Мониторинг качества финансового менеджмента в части управления дебиторской задолженностью не отражает в полной мере реальной картины по работе с дебиторской задолженностью – максимальный бал за качество управления просроченной дебиторской задолженностью присваивается при снижении просроченной дебиторской задолженности за отчетный период, в том числе в результате выбытия сомнительной задолженности с балансового учета», – говорилось в отчете КСП, которая призвала профильные департаменты доработать свои регламенты по работе с долгами.

ИА «Орелград»