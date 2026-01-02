Орловец заявил, что выращивал коноплю из-за трудного положения

Стали известны подробности суда над наркоплантатором.

Данное уголовное дело рассматривал Орловский районный суд. Местный житель обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Иными словами, его обвиняли в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, а также в незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

Как установили следствие и суд, в мае 2025 года житель Орловского муниципального округа решил завести нелегальную плантацию. Не имея соответствующего разрешения, он незаконно посеял на территории своего домовладения семена конопли и ухаживал за посевами до середины июля, когда к нему нагрянули полицейские. Последние проводили оперативно-розыскное мероприятие и «обследовали помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства».

Напомним, в тот период времени сотрудники ОКОН ОМВД России «Орловский» проводили профилактическую операцию «Мак». Во дворе у орловца они обнаружили теплицу, из которой были изъяты 23 куста конопли. Растения прошли процедуру экспертизы, которая подтвердила, что изъятый вид конопли является наркотикосодержащим растением. С точки зрения закона 23 куста относятся к крупному размеру.

К тому же оказалось, что подсудимый уже изготавливал наркотики. Всего у него было изъято 46,8 грамма марихуаны, которые он прятал в своем подвале. Гражданин заверил полицейских, что хранил наркотик исключительно с целью личного потребления. Продавать марихуану он не собирался, хотя и сослался в суде на свое тяжелое материальное положение. Мужчина рассказал, что официально он не трудоустроен, имеет на иждивении двух малолетних детей и ежемесячно получает компенсационную выплату за уход за нетрудоспособным гражданином.

Сумма указанной выплаты составляет около 1300 рублей. Учитывая действительно непростое материальное положение подсудимого, суд на стал назначать ему наказание в виде штрафа. Он пришел к выводу, что более действенным при указанных обстоятельствах будет наказание в виде 400 часов обязательных работ.

