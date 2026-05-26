Кандидаты в депутаты облсовета будут собирать голоса

Утвержден порядок приема подписных листов от кандидатов в депутаты.

Избирательная комиссия Орловской области приняла сразу два постановления, регламентирующих процедуру сбора, оформления и проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на предстоящих выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов. Напомним, в этом году единый день голосования приходится на 20 сентября. Первый документ касается областных списков кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями, второй – кандидатов по одномандатным округам как от партий, так и самовыдвиженцев.

Оба порядка разработаны в соответствии с федеральным и областным законодательством. Облизбирком установил, что подписные листы должны быть представлены в избирательные комиссии не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования. Документы принимаются до 18 часов по местному времени. Для кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам, необходимо собрать 3 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа, но не менее 60 подписей. Представленное количество может превышать необходимое не более чем на 10 процентов.

Также установлены требования к оформлению подписных листов. Согласно им подписной лист изготавливается с одной стороны и содержит пять строк для подписей избирателей. Листы должны быть пронумерованы, сброшюрованы и сформированы в папки, но не более 100 листов в каждой. Папки формируются отдельно по муниципальным районам, округам, а для города Орла – по его районам. Каждая папка подписывается уполномоченным представителем (для партий) или самим кандидатом (для одномандатников), а также заверяется печатью.

Концы прошивочной нити фиксируются на оборотной стороне обложки бумажной накладкой с подписью. В избирательную комиссию одновременно с подписными листами должны подаваться протоколы об итогах сбора подписей избирателей, списки тех, кто собирал подписи, а также копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда. Сведения о сборщиках подписей и их подписи в списке на бумажном носителе должны быть нотариально удостоверены.

После приема документов проводится случайная выборка подписных листов для проверки, следует также из постановления облизбиркома. Единицей выборки является папка (для партийных списков) или папка либо диапазон строк (для кандидатов-одномандатников, если папок менее пяти). Количество проверяемых подписей устанавливается отдельным постановлением облизбиркома. Для проверки подписных листов будет использоваться подсистема «Регистр участников избирательного процесса» ГАС «Выборы».

При необходимости сотрудники избирательной комиссии вправе привлекать к работе экспертов-почерковедов, которые могут дать заключение о недостоверности подписи. Например, в случае, если один человек поставил несколько подписей. Если проверка выявит основания для отказа в регистрации, предусмотренные федеральным законодательством, кандидат или представитель объединения вправе получить одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки и копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недостоверными.

