У губернатора появится новое главное управление

5.1.2026 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Стартом работы новой структуры стало 1 января 2026 года.

Главное управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения органов исполнительной власти появится в структуре администрации губернатора и правительства Орловской области. В соответствии с указом главы региона Андрея Клычкова, работать оно начнет с 1 января 2026 года. Фактически происходит укрупнение, ведь новое управление придет на смену сразу двум упраздняемым структурам: управлению по материально-техническому обеспечению и главному управлению бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования.

Числу основных задач нового управления отнесено осуществление функций администрации губернатора и органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, с которыми заключены договоры об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, реализация полномочий в сфере бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования. Кроме того, управление призвано обеспечить единый порядок ведения бухгалтерского учета в подведомственных администрации губернатора и органам исполнительной власти государственных учреждениях, методического руководства в сфере финансово-бюджетного планирования.

В полномочия новой структуры также входит организационное обеспечение деятельности администрации губернатора по реализации основных направлений и приоритетов государственной политики в подведомственной сфере деятельности, координация сводного бюджетного планирования, формирования предложений к проектам законов Орловской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, «предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и обеспечение экономии ресурсов, организация закупок товарно-материальных ценностей и основных средств по централизованным поставкам и распределение согласно заявкам органов исполнительной власти, обеспечение товарно-материальными ценностями и основными средствами органов исполнительной власти».

На новое управление возложен контроль за созданием необходимых условий для высокоэффективного труда сотрудников администрации губернатора (оснащение их рабочих мест мебелью, канцелярскими принадлежностями, современными средствами оргтехники и связи) и проведение закупок услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих и других сотрудников администрации региона. Новая структура будет отвечать и за изготовление бланков для чиновников обладминистрации.

ИА «Орелград»


