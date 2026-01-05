В Орловской области кредитный портфель сократился на четверть

Он составил «всего» 16 миллиардов рублей.

Из отчета о социально-экономическом развитии Орловской области следует, что объем кредитных вложений в регионе в августе 2025 года составил 16,16 миллиарда рублей. По сравнению с августом 2024 года он сократился на 24,6 процента. Годом ранее региональный кредитный портфель составлял 21,42 миллиарда рублей и тогда он, кстати, вырос по отношению к показателю 2023 года на 8,3 процента. Однако сейчас наблюдается обратная тенденция.

В структуре августовского кредитного портфеля 7,561 миллиарда рублей составляют займы, которые простым гражданам выдали банки. Годом ранее простые орловцы за месяц позаимствовали у кредитных организаций 8,879 миллиарда рублей, то есть кредитная активность населения Орловской области снизилась за прошедший год на 14,8 процента. Бизнес также продемонстрировал тенденцию к сокращению кредитных заимствований.

Так, объем кредитов, выданных банками в августе 2025 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 8,599 миллиарда рублей, что на 31,4 процента меньше, чем было годом ранее (12,541 миллиарда рублей). Для сравнения, в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года кредитный портфель орловских организаций и индивидуальных предпринимателей вырос на 27,6 процента. Что касается общего объема кредитования, то его объемы гораздо крупнее.

Так, по данным Орелстата, задолженность организаций Орловской области по полученным кредитам банков и займам на конец июля 2025 года составляла 140,9 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 32,8 миллиона рублей, или 0,02 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. Для сравнения, по состоянию на конец июня 2024 года просроченные обязательства организаций оценивались в 0,04 процента от общего долга, по состоянию на конец июня 2025 года – в 0,02 процента.

ИА «Орелград»