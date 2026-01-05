Бум благоустройства дворов в Болхове намечен на 2027 год

С планами на ближайшее будущее определились власти города.

Администрация города Болхов внесла изменения в муниципальную программу формирования комфортной городской среды. В ней отмечено, что природно-климатические условия, географическое положение и рельеф города создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий и развитию инженерной инфраструктуры. В то же время большие нарекания у горожан вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. Серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов.

«Для решения проблем по благоустройству города Болхова необходимо использовать программно-целевой метод, – считают местные власти. – Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания».

Как следует из паспорта программы, на 2025 год запланировано благоустройство всего трех дворовых территорий многоквартирных домов. Столько же дворов планируется привести в порядок в 2026 году. А вот на 2027 год выпадет настоящий бум благоустройства, так как в порядок предполагается привести сразу 65 дворовых территорий многоквартирных домов. Список адресов. Где будут проводиться работы, мэрия Болхова уже утвердила. Сообщается, что при выборе территорий администрация муниципального образования руководствовалась рядом критериев, соответствие которым «повышает их привлекательность как места для создания общественного пространства».

Кстати, муниципальной программой допускается финансовое участие граждан, заинтересованных лиц и организаций в размере от 5 до 50 процентов общего объема финансирования – в рамках дополнительного перечня работ. При софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий размер таких вложений должен составлять не менее 20 процентов стоимости выполнения работ.

«Созданная в результате реализации муниципальной программы сеть общественных пространств сформирует непрерывный пешеходный маршрут, объединяющий наиболее посещаемые места города, – говорится в паспорте программы. – При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения».

ИА «Орелград»