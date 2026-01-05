В Орловской области сократилось количество «бесхозных» объектов

Более 14 тысяч объектов недвижимости поставили за год на кадастровый учет.

В Орловской области в 2025 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) было внесено свыше 148 тысяч прав собственности на недвижимое имущество, а на кадастровый учет за это же время было поставлено более 14 тысяч объектов недвижимости. Об этом говорилось на итоговом заседании Управления Росреестра по Орловской области. В ведомстве отметили, что доля электронной регистрации постепенно растет и а сегодняшний день оценивается примерно в 70 процентов от общего количества таких действий.

«При этом электронно регистрируется свыше 77 процентов ипотечных сделок и 100 процентов договоров долевого участия в строительстве, – подчеркнули в региональном Управлении Росреестра. – Доля электронной регистрации по заявлениям органов местного самоуправления и органов государственной власти составляет также 100 процентов».

В ведомстве добавили, что в течение всего 2025 года в регионе проводились плановые мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках реализации Федерального закона 518-ФЗ. В результате за 2025 год количество объектов недвижимости без прав сократилось на 133 тысячи единиц. В рамках реализации полномочий по осуществлению федерального земельного контроля в течение 2025 года надзорные мероприятия были проведены в отношении 425 земельных участков на площади 41,3 тысячи га.

ИА «Орелград»