В Орловской области сократилось количество «бесхозных» объектов

5.1.2026 | 12:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Более 14 тысяч объектов недвижимости поставили за год на кадастровый учет.

Фото: Филиал ППК «Роскадастр» по Орловской области

В Орловской области в 2025 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) было внесено свыше 148 тысяч прав собственности на недвижимое имущество, а на кадастровый учет за это же время было поставлено более 14 тысяч объектов недвижимости. Об этом говорилось на итоговом заседании Управления Росреестра по Орловской области. В ведомстве отметили, что доля электронной регистрации постепенно растет и а сегодняшний день оценивается примерно в 70 процентов от общего количества таких действий.

«При этом электронно регистрируется свыше 77 процентов ипотечных сделок и 100 процентов договоров долевого участия в строительстве, – подчеркнули в региональном Управлении Росреестра. – Доля электронной регистрации по заявлениям органов местного самоуправления и органов государственной власти составляет также 100 процентов».

В ведомстве добавили, что в течение всего 2025 года в регионе проводились плановые мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках реализации Федерального закона 518-ФЗ. В результате за 2025 год количество объектов недвижимости без прав сократилось на 133 тысячи единиц. В рамках реализации полномочий по осуществлению федерального земельного контроля в течение 2025 года надзорные мероприятия были проведены в отношении 425 земельных участков на площади 41,3 тысячи га.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU