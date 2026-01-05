Орловщина официально взяла курс на противодействие нацизму

Борьба с фашизмом и нацизмом включена в стратегию национальной политики региона.

Областные власти расширили спектр задач государственной национальной политики Орловской области. Дополнительные пункты были внесены в стратегический документ в соответствии с губернаторским указом. Причем количество стоящих перед регионом задач выросло на несколько десятков. Это неудивительно, так как в базовом варианте стратегия национальной политики была утверждена еще в 2014 году, и с тех пор многое поменялось, в том числе на геополитической арене.

С учетом враждебных действий Украины и стоящего за ее спиной коллективного Запада обновленная стратегия Орловской области теперь предусматривает реализацию мер, направленных на противодействие любым проявлениям неонацизма, современных форм расизма, национализма, ксенофобии, русофобии. Также стратегия призывает противостоять попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В сфере развития международного сотрудничества Орловской области предусмотрено содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных потребностей граждан. Документ предусматривает меры по обеспечению изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и российской культуры.

Обязательным стало проведение мониторинга международных событий и деятельности международных организаций, способных оказать влияние на состояние межнациональных и межэтнических отношений в Российской Федерации. В стратегию заложено содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, для более эффективного обеспечения своих прав в государствах проживания, сохранению связей с исторической Родиной.

Приоритетами национальной политики Орловской области объявлены: обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав; обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных и межэтнических отношений; сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации; содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих в Орловской области.

ИА «Орелград»