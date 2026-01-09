На Орловщине инвалидов адаптируют к полноценной жизни

Им обещают беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам.

Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» начала действовать во Мценском районе. Она рассчитана на 2026-2028 годы. Ее целью является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в жизненно важных сферах для инвалидов и других маломобильных групп населения. Также программой предусмотрена образовательная и информационная адаптация инвалидов, решать эту задачу будут за счет внедрения современных информационных систем и технологий.

Социальная адаптация инвалидов предусмотрена и «посредством вовлечения их в культурно-спортивные мероприятия на территории района». Как отмечают авторы программы, государственная социальная политика в отношении инвалидов в РФ направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ. Кстати, численность инвалидов на территории Мценского района оценивается примерно в 1450 человек.

«Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, – следует из документа. – Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством».

Немаловажную роль в системе реабилитации инвалидов играет их творческая и социокультурная реабилитация, вовлечение их в общекультурную жизнь района. Отмечают местные власти. В то же время они не скрывают: «несмотря на принимаемые меры по работе с инвалидами, они по-прежнему остаются одной из незащищенных категорий населения». Важно совершенствовать систему социализации инвалидов к условиям жизни через обеспечение доступа к информационным ресурсам, активно вовлекать инвалидов в общественную и культурную жизнь, уверены местные власти.

«В связи с этим возникла необходимость разработки системы мер, направленных на повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения Мценского района, посредством: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации; полной интеграции инвалидов в общественную, культурную жизнь района; привлечения внимания жителей района к проблемам инвалидов. Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации муниципальной целевой программы», – резюмируют авторы документа.

