Неисправимую алиментщицу вернули в колонию

Орловчанка не встала на путь исправления после тюремного заключения.

Жительница Болховского района вновь отправилась в колонию общего режима за преступление, которого она вполне могла бы не совершать. Пару лет назад приговором Болховского районного суда она была признана виновной по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей». С учетом апелляционного постановления Орловского областного суда она получила тогда 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Весной 2024 года она освободилась по отбытию срока наказания, а ровно через год вновь предстала перед Болховским районным судом и по той же статье получила еще 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но и это оказалось не все. На нее вновь завели уголовное дело за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Как следует из материалов нового дела, по решению суда, вынесенному еще в 2016 году, женщина должна ежемесячно перечислять половину всех своих доходов на содержание двух своих детей. До уголовной статьи она дошла не сразу. Ранее ее привлекали к административной ответственности, давая шанс на исправление. Но даже после «отсидки» она продолжала уклоняться от уплаты алиментов.

Новое дело на нее завели, когда общая сумма невыплаченных алиментов составила 385,9 тысячи рублей. В судебном заседании подсудимая вину в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей признала. Суду она пояснила, что алименты не платила, поскольку не могла трудоустроиться. Кроме того, она и сейчас отбывает наказание в виде лишения свободы, поэтому лишена и возможности платить алименты.

Женщина также указала, что она не может еще раз привлекаться к ответственности за преступление, предусмотренное части 1 статьи 157 УК РФ. Но суд решил иначе. Уже в третий раз за последние три года нерадивая мать была признана виновной по статье 157 УК РФ. По совокупности приговоров ее лишили свободы сроком на 1 год, после чего женщину отправили отбывать наказание в колонию общего режима.

ИА «Орелград»