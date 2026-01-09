В Болховском районе отреставрируют воинские захоронения

Финансовые средства будут выделены из районного бюджета.

Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов» начала действовать в Болховском районе. Она рассчитана на 2026-2027 годы. Разработал ее отдел культуры, архивного дела и туризма администрации Болховского района. Цель программы – приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования.

Программа предусматривает проведение косметического и капитального ремонта, а также благоустройство объектов, проведение мероприятий по увековечиванию памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала территории, формированию единого культурного пространства, развитию нравственного, духовного и патриотического воспитания местного населения.

Финансирование предусмотрено за счет районного бюджета, из которого предполагается выделить 400 тысяч рублей – по 200 тысяч рублей в год. Количество отреставрированных и отремонтированных воинских захоронений на территории Болховского района в 2026 году должно составить 36 объектов, в 2027 год – 37. На территории Болховского района такие памятники устанавливались в разные годы, большая часть из них появилась в 60-е годы прошлого века.

Всего в районе насчитывается 59 различных памятных объектов, в том числе: 49 братских могил (5 – в городе Болхове и 44 – на территории сельских поселений), четыре одиночных могилы на территории сельских поселений, одно безымянное воинское захоронение в поселке Великоленинский Медведковского сельского поселения, одно мемориальное кладбище в селе Кривцово Багриновского сельского поселения. В городе Болхове также находятся четыре памятных знака: памятник – танк, аллея Славы, памятная доска Юркиной и памятный знак морякам.

«Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения находятся в ненадлежащем состоянии, – говорится в паспорте программы. – Сооружения, выполненные из гипса, цемента, бетона, обветшали. Кроме того, практика шефской помощи предприятий, школ, коллективных хозяйств частично прекращена в связи с ликвидацией субъектов или их недостаточным финансированием».

Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат. Однако принимаемые органами местного самоуправления меры по содержанию в порядке, благоустройству и сохранности мемориальных сооружений и объектов, увековечивающие память погибших при защите Отечества, недостаточны, резюмируют районные власти.

Часть муниципальных образований из-за значительного количества военно-мемориальных объектов на их территориях «имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание и обеспечение сохранности». К слову, самое большое количество воинских захоронений – 19 объектов – находится на территории Багриновского сельского поселения. Пять захоронений расположены в Злынском сельском поселении, по четыре – в Новосинецком, Однолуцком и Сурьянинском сельских поселениях.

