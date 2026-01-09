Амчанин не смог вспомнить, за что убил человека

Житель Мценска проведет 10 лет в колонии за особо тяжкое преступление.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Мценским районным судом Орловской области. Приговор был вынесен в отношении местного жителя, ранее не судимого. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Жертвой убийцы стал его давний знакомый, а само преступление было совершено в мае 2025 года. Как установили следствие и суд, в тот день в гости к подсудимому пришел его приятель. Около двух часов дня мужчины совместно распивали спиртное на кухне. В квартире также находилась сожительница подсудимого. Но она не принимала участия в застолье, а находилась в другой комнате.

Женщина позднее рассказала следователю, что услышала громкие крики из кухни, а вскоре гость ушел. Как оказалось, мужчина из-за чего-то повздорили. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и всадил его в грудь своему гостю. Оба мужчины к тому времени уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда гость ушел, подсудимый бросил окровавленный нож в раковину и велел сожительнице тщательно его вымыть.

Вскоре в квартиру пришли сотрудники полиции, которым пришлось взламывать входную дверь, так как хозяева открывать им отказались. От полицейских подсудимый узнал, что во дворе случайная прохожая наткнулась на бездыханное тело его приятеля. Экспертиза позже подтвердила, что ранение было смертельным.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, но при этом так и не сумел вспомнить, что именно привело к трагедии. Убийца припомнил только то, что сильно разозлился на своего гостя. По его словам, между ним и гостем произошел словесный конфликт, «из-за чего именно и саму суть конфликта он уже не помнит».

При вынесении наказания суд учел показания свидетелей, в том числе то, что подсудимый становился агрессивным, когда выпьет. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также был удовлетворен гражданский иск сына погибшего о возмещении морального вреда. Суд обязал убийцу выплатить потерпевшему 1 миллион рублей.

ИА «Орелград»