В Некрасовке 27 из 28 дорог оказались «фантомами»

Важные объекты не были поставлены на кадастровый учет.

Вступило в силу решение по административному делу, которое вынес Орловский районный суд. Ранее он удовлетворил исковые требования прокурора Орловского района, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Иск был подан к администрации Орловского муниципального округа. Прокурор просил о признании незаконным бездействия администрации, которое, по мнению истца, выразилось в непринятии мер по постановке на кадастровый учет земельных участков.

В обоснование исковых требований было указано, что прокуратура Орловского района по обращению местной жительницы провела проверку в сфере безопасности дорожного движения, а именно обследовала дороги в деревне Некрасовка. По результатам проверки в деятельности администрации Орловского муниципального округа были выявлены нарушения закона, сочли в прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, например, что еще в марте 2022 года администрация Орловского муниципального округа своим постановлением утвердила перечень улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения. В деревне Некрасовка значатся 28 автомобильных дорог, но только одна из них поставлена на кадастровый учет.

«Вместе с тем, 27 земельных участков, расположенных под автомобильными дорогами в границах деревни Некрасовка, на кадастровый учет не поставлены, право муниципальной собственности на них не оформлено, что может повлечь за собой самовольное их занятие третьими лицами», – отметила в своем иске прокуратура. С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор района внес главе Орловского муниципального округа представление, однако выявленные нарушения законодательства администрацией не были устранены.

«Таким образом, администрацией Орловского муниципального округа ненадлежащим образом осуществляется деятельность в сфере безопасности дорожного движения», – к такому выводу пришла прокуратура. Суд согласился с этим мнением и удовлетворил административный иск. Бездействие администрации признано незаконным, ее обязали в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены «фантомные» автомобильные дороги.

