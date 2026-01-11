Орловца крупно оштрафовали за мелкую кражу

А также на всякий случай проверили его психику.

Жителю Ливенского района дали 20 месяцев на то, чтобы он полностью выплатил уголовный штраф, наложенный на него судом. Ранее мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Учитывая материальное положение преступника, суд принял решение рассрочить ему уплату штрафа на 20 месяцев с уплатой ежемесячно по 5500 рублей.

Преступление данный гражданин совершил в августе 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В районе 17 часов вечера он прогуливался по улицам и внезапно решил залезть в чужом дом. Осмотревшись, мужчина решил, что за ним никто не наблюдает. В чужой дом он проник через незапертую дверь. Порыскав по комнатам, он похитил стареньких ноутбук, стоимость которого с учетом износа не дотягивает и до 4 тысяч рублей, а также аудиосистему стоимостью около 5 тысяч рублей.

Музыкальный центр он унес вместе с пультом дистанционного управления и стереокабелями. Общая стоимость похищенного им имущества едва превысила 9 тысяч рублей. Потерпевший в судебном заседании пояснил, что его обворовали, пока он косил траву за своим домом. Преступника удалось найти и опознать благодаря показаниям свидетелей, в том числе таксиста, который подвозил его после совершения кражи.

При назначении наказания суд учел данные заключения амбулаторной комиссионной судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении тогда еще подозреваемого. Эксперты пришли к выводу, что молодой человек психическим расстройством или слабоумием не страдает, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в следственных действиях и судебном заседании, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

ИА «Орелград»