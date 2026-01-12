На Орловщине обряд завершился уголовным делом

Фигурантка получила относительно мягкое наказание.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал Ливенский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказалась местная жительница. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Как следует из материалов дела, подсудимая в мае 2025 года пришла к односельчанке, чтобы купить у нее какие-то продукты питания.

Хозяйка в тот момент находилась на веранде. На сделку она согласилась. И тут внимание гостьи привлекли золотые изделия, украшавшие шею хозяйки дома, а именно золотая цепочка с кулоном. Гостья решила похитить драгоценности. Она тут же выдала «легенду»: мол, на хозяйку наведена порча, надо ее немедленно снимать. А для этого якобы требуется проведение специального обряда.

Хозяйка ей поверила и отдала цепочки с кулонами, которые гостья обещала вернуть после проведения обряда. На самом деле она попросту хотела украсть чужие украшения, общая рыночная стоимость которых составляла порядка 57 тысяч рублей. Золото она продала через несколько дней – на улице подошла к незнакомцу и предложила тому приобрести у нее украшения за 25 тысяч рублей. Он согласился, посчитав следку выгодной для себя, а позже выступил в суде в качестве свидетеля.

Подсудимая в судебном заседании виновной себя в предъявленном обвинении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ. Ее приговорили к 300 часам обязательных работ.

ИА «Орелград»