Обслуживать автопарк чиновников будет Бутусов

Соответствующий контракт заключило БУ «Орловское автохозяйство».

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. Контракт подписан с Бутусовым Виктором Петровичем. Цена – 5 млн рублей. Однако реальные расходы будут определены в течение года в соответствии с объемом фактически выполненной работы или оказанной услуги. Максимальное значение цены контракта – 138 млн рублей.

В документах, опубликованных в ЕИС «Закупки», представлен перечень из 57 автомобилей разных марок. «Ниссан» — 14 единиц (самые частые модели: «Теана» — 8 шт., «Алмера» — 3 шт.), «Шевроле» — 11 единиц («Круз» — 9 шт., «Нива» — 3 шт.), «Рено» — 7 единиц (все — «Логан»), «Вольво» — 5 единиц (модели «S‑80» — 4 шт., «XC90» — 1 шт.) и т.д. Самый возрастной «Мерседес‑Бенц Спринтер‑412D» 1999 года выпуска, самый новый — Genesis G90 (2021 г.). Преобладают автомобили, сошедшие с конвейера в 2011–2014, они составляют более 60% от общего числа.

ИА “Орелград”