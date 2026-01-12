На Орловщине спасли жизнь птице-хищнику

12.1.2026 | 15:17 Новости, Общество

Жертвой перепадов погоды чуть не стал канюк.

Фото: vk.com/birds_orel / Максим Лосев

Его спасителем оказался житель Кромского района. Мужчина обнаружил крупного пернатого хищника на перилах моста, расположенного между селом Кутафино и деревней Красная Роща.

Перед этим здесь прошёл ледяной дождь. Канюк был покрыт коркой из льда. Птица сидела неподвижно и не реагировала на окружающий мир. Очевидно, она попала под дождь, а потом, после похолодания, вода превратилась в лёд.

Орловец забрал птицу домой, в тепло. Несколько дней её откармливали фаршем, растворённым в воде (с помощью шприца).

В итоге канюк начал приходить в себя. Птица стала есть самостоятельно — сначала фарш, а потом и мясо.

«Хищник ещё не окреп, чтобы летать, но, сидя на руке, пробует расправлять крылья. А размах его крыльев – 120 сантиметров», – рассказали в сообществе «Орнитофауна Орловской области» «ВКонтакте».

ИА «Орелград»


