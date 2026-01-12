Орловцам напомнили об опасности катания на санках и тюбингах

В Орле отсутствуют безопасные горки, специально оборудованные для таких занятий.

Об этом заявили в пресс-службе администрации областного центра.

Городское управление по безопасности напоминает, что подобные развлечения могут иметь печальные последствия. ️«Ватрушки» разгоняются молниеносно — до скорости в 60-90 километров в час. Спрыгнуть становится невозможно. При этом у тюбинга отсутствует как руль, так и тормозная система.

При наличии трамплинов или неровностей опасность повышается. Кроме того, тюбинг, приземляясь, пружинит, что может привести к травмам шеи или позвоночника.

«Берегите себя и своих близких. Безопасность — прежде всего», — напомнили в мэрии.

Ранее Орловская станция скорой медицинской помощи сообщила, что в областном центре пострадал 15-летний подросток. Мальчик, катаясь на «ватрушке», врезался в столб. Ребёнка доставили в НКМЦ имени Круглой. Врачи диагностировали у него закрытый перелом поясничного позвонка.

ИА «Орелград»