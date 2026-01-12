На Орловщине в ДТП погибли двое человек

Столкнулись три транспортных средства.

Авария произошла накануне, 11 января, около 19 часов. Местом действия стал 447-й километр трассы «Крым» (территория Троснянского района).

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, участниками столкновения стали три автомобиля. В ДТП погибли двое человек (оба они водители).

На месте работали сотрудники 34-й Пожарно-спасательной части. Они деблокировали пострадавших.

Всего за 11 праздничных выходных дней орловские сотрудники МЧС выезжали на вызовы 153 раза. 39 случаев были связаны с ликвидацией возгораний, остальные 114 — с другими видами происшествий.

ИА «Орелград»