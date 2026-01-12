На Орловщине в ДТП погибли двое человек

12.1.2026 | 10:33 Новости, Происшествия

Столкнулись три транспортных средства.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Авария произошла накануне, 11 января, около 19 часов. Местом действия стал 447-й километр трассы «Крым» (территория Троснянского района).

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, участниками столкновения стали три автомобиля. В ДТП погибли двое человек (оба они водители).

На месте работали сотрудники 34-й Пожарно-спасательной части. Они деблокировали пострадавших.

Всего за 11 праздничных выходных дней орловские сотрудники МЧС выезжали на вызовы 153 раза. 39 случаев были связаны с ликвидацией возгораний, остальные 114 — с другими видами происшествий.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU