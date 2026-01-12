Орловский сельхозэкспорт в другие регионы заметно снизился

Такова статистика за 2025 год.

Ей поделились в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

За год сотрудники ведомства проконтролировали отгрузку 1 миллиона 232 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, которая поставлялась из нашей области в другие регионы. По сравнению с 2024-м годом данный показатель упал на целых 44% (или на 955 тысяч тонн).

85% данной продукции пришлось на зерно различных культур. Ещё 12% – на продукты переработки зерна. 2% – на семенной материал. Ещё 1% составили прочие грузы.

В системе «Аргус-Фито» было оформлено 37602 карантинных сертификата. При этом в 25 случаях в выдаче таких сертификатов отказали (из-за неполноты или недостоверности предоставленных сведений).

Также в 150 партиях выявили семена карантинных сорняков (в основном, амброзии полыннолистной).

ИА «Орелград»