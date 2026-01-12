В Орловской области подвели криминальные итоги каникул

250 семейных драм, два грабежа и тяжкий вред здоровью.

На совещании в администрации региона 12 января выступил заместитель начальника УМВД России по Орловской области по охране общественного порядка Александр Жуков.

Пока большая часть населения отдыхала, полицейские, росгвардейцы находились на постах, а дружинники, представители казачества помогали в местах массового пребывания людей. На случай осложнения оперативной обстановки создавался дополнительный резерв, в том числе из спецподразделений. В выходные и праздничные дни осуществлялись мероприятия по оцеплению десяти мест падения обломков БПЛА для ликвидации последствий их попадания на жилые дома и объекты инфраструктуры.

За первую декаду января полицейскими осуществлено 250 выездов на семейные и бытовые конфликты, в том числе по 23 – на почве чрезмерного употребления алкоголя. По результатам 18 граждан привлечены за хулиганство, 22 – за распитие алкоголя в общественных местах, 12 – за появление в пьяном виде в общественном месте.

Всего за 11 дней января 2026 года в дежурные части УМВД поступило более 3000 сообщений о происшествиях. В связи с совершением правонарушений в полицию было доставлено 99 жителей области. Установлена группа лиц, совершившая два грабежа на территории Заводского и Северного района Орла. Раскрыты два преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью и повлекших смерть, на территории Мценского района.

За 11 дней нового года было возложено 11 уголовных дела по факту совершения мошенничеств. Выявлено девять наркопреступлений. За нарушение в сфере миграции составлен 41 административный протокол. Поступило 28 сообщений об обнаружении трупов, без видимых следов насильственной смерти. Из медицинских учреждений полицейские получили 63 информации об обращении граждан, которые получили травмы. По всем указанным факторам приняты соответствующие меры реагирования, сообщил Александр Жуков.

ИА “Орелград”