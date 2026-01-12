Сотрудники орловской прокуратуры отмечают свой праздник

Сегодня исполняется 304 года со дня создания ведомства.

Фото: Прокуратура Орловской области

12 января 1722 года император Пётр Первый учредил пост генерал-прокурора. Это решение положило начало российскому прокурорскому надзору.

День работников прокуратуры отмечается в России с 1996 года — уже 30 лет подряд. Соответствующий президентский указ был утверждён в декабре 1995-го.

Ранее прокурор Орловской области Алексей Тимошин рассказал, что в 2025-м году ведомство пресекло около 230 нарушений, допущенных при реализации национальных проектов. Было внесено 200 актов реагирования.

ИА «Орелград»


