За новогодние праздники в Орловской области выявили 40 пьяных водителей

12.1.2026 | 12:21 Новости, Происшествия

В ДТП пострадали 20 человек, четыре – погибли.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Статистику озвучил на совещании в администрации региона 12 января заместитель начальника УМВД России по Орловской области по охране общественного порядка Александр Жуков. По его словам, обстановка на автодорогах оставалась напряженной. Зарегистрировано 14 происшествий с пострадавшими, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести, четыре – погибли.

Пресечено более 5000 нарушений правил дорожного движения, 40 факторов управления транспортным средством в состоянии опьянения и в 29 случаях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Двое оказались за рулем в состоянии замутненного сознания повторно.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают реализацию мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений, пресечению административных правонарушений, отметил Александр Жуков.

