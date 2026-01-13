На Орловщине понизились показатели укомплектованности медиками

Об этом говорит официальная статистика.

Её предоставил департамент здравоохранения нашего субъекта — по запросу депутата областного совета Руслана Перелыгина. Другой региональный парламентарий, Дмитрий Серёгин, опубликовал цифры в своих соцсетях.

Укомплектованность учреждений здравоохранения Орловской области врачами-специалистами (без учёта совместительства) в 2024-м году составила 55%. По данным на 25 декабря минувшего года этот показатель снизился до 54,8%.

Также упали и соответствующие цифры по медицинскому персоналу со средним образованием — с 68,4% (в 2024-м) до 67,2% (на 25 декабря 2025-го). Таким образом, кадровый голод в сфере орловского здравоохранения не только не ликвидируется, но и усугубляется, хотя и не резко.

Также Серёгин приводит «показатели коэффициента совместительства». С 2023 года на Орловщине они остаются неизменными как для врачей, так и для среднего медперсонала.

Для специалистов с высшим образованием это 1,4. «Это означает, что врачи в среднем работают не 160 часов, как положено на ставку в трудовом кодексе, а 220-230 часов», – пояснил депутат.

Для среднего медперсонала коэффициент совместительства составил 1,2. «Ситуация лучше, но сильно разнится от учреждения к учреждению», – отметил Дмитрий Серёгин.

ИА «Орелград»