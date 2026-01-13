«Лыжня России» пройдёт и в Орловской области

13.1.2026 | 13:31 Новости, Спорт

Всероссийская лыжная гонка назначена на 14 февраля.

В этом году она проводится уже в 44-й раз. «Лыжня России» является самой крупной лыжной гонкой не только в нашей стране, но и в Европе. Обычно общее число её участников составляет примерно полмиллиона человек.

Участие в мероприятии бесплатное.

В Орле гонка, как обычно, состоится в Медведевском лесу. Участникам предлагается шесть вариантов для состязаний:

  • 1 километр (дети 2014 года рождения и младше),
  • 3 километра (юноши и девушки 2011-2013 годов рождения),
  • 5 километров ( юноши и девушки 2008 года рождения и моложе),
  • 10 километров (мужчины и женщины 2007 года рождения и старше),
  • 3 километра (мужчины и женщины 1971 года рождения и старше).

Также свои забеги состоятся в Ливенском, Мценском и Новосильском районах.

Регистрация на соревнования уже открыта (на портале государственных услуг).

ИА «Орелград»


