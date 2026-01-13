Орловца будут судить за незаконное использование справочных систем

Дело передано в суд.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Житель города Орла обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права (статья 146 УК), а также в «использовании программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации» (статья 273 УК).

Как установило следствие, преступления имели место в период с 2021 по 2024 годы. По текущей версии, орловец, не имея разрешения и не заключая договора, использовал «справочные правовые системы». Для этого и использовались компьютерные программы, нейтрализующие средства защиты информации.

Кроме того, мужчина обеспечил доступ к этим системам для других граждан, причём за денежное вознаграждение.

«Стоимость объектов составила свыше 11 миллионов рублей», – отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждалось по материалам Управления МВД России по Орловской области.

Как уточнили в региональной прокуратуре, дело рассмотрят в суде Железнодорожного района Орла.

ИА «Орелград»