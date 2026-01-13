Многодетной орловчанке доплатили полмиллиона

13.1.2026 | 17:09 Закон и порядок, Новости

Соцподдержку оказали с опозданием примерно на десять лет.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

В ведомство обратилась жительница Заводского района Орла – мать троих детей. В 2024-м году орловчанке назначили ежемесячную доплату к пенсии для многодетных матерей. Данную меру поддержки предусматривает региональное законодательство.

Основания для такой доплаты возникли ещё в 2014-м. Однако орган социальной защиты не провёл с женщиной разъяснительную работу.

Прокуратура направила в суд иск, обязывающий произвести перерасчёт. Ответчиком выступал «Областной центр социальной защиты населения».

Требование сочли справедливым. В итоге многодетной орловчанке дополнительно выплатили около 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


