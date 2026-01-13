Орловчане смогут сдать ёлки на переработку

Акция пройдёт с 14 по 30 января.
Её проводит управляющая компания «Орёл-ЖЭК» – совместно с благотворительным фондом «Созидание».
Площадки для сбора ёлок организуют в двух микрорайонах – Зареченском (Алроса) и Болховском.
В первом случае площадки появятся по адресам:
- Алроса, 1,
- Карачевское шоссе, 98,
- Емлютина, 8 и 14,
- Зеленина, 6 и 8,
- Зареченская, 10/2,
- Зеленина, 14,
- бульвар Молодёжи, 11.
В Болховском микрорайоне ёлку можно будет оставить на очистных сооружениях, расположенных у дома по улице Графа Киселёва, 9.
После завершения сбора «Орёл-ЖЭК» переработает ёлки в мульчу. В свою очередь, её, при участии фонда «Созидание», передадут в «Орловское полесье».
Мульчу используют для благоустройства экотроп – туристических маршрутов, оборудованных указателями и табличками. На данный момент в «Орловском полесье» их пять.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»