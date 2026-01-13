Орловчане смогут сдать ёлки на переработку

Акция пройдёт с 14 по 30 января.

Её проводит управляющая компания «Орёл-ЖЭК» – совместно с благотворительным фондом «Созидание».

Площадки для сбора ёлок организуют в двух микрорайонах – Зареченском (Алроса) и Болховском.

В первом случае площадки появятся по адресам:

Алроса, 1,

Карачевское шоссе, 98,

Емлютина, 8 и 14,

Зеленина, 6 и 8,

Зареченская, 10/2,

Зеленина, 14,

бульвар Молодёжи, 11.

В Болховском микрорайоне ёлку можно будет оставить на очистных сооружениях, расположенных у дома по улице Графа Киселёва, 9.

После завершения сбора «Орёл-ЖЭК» переработает ёлки в мульчу. В свою очередь, её, при участии фонда «Созидание», передадут в «Орловское полесье».

Мульчу используют для благоустройства экотроп – туристических маршрутов, оборудованных указателями и табличками. На данный момент в «Орловском полесье» их пять.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»