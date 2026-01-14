Бастрыкину доложат о проверке на площади Мира

Несколько дней назад в доме №5-В обвалился козырёк подъезда.

О ЧП в Орле сообщили СМИ. Оно произошло 9 января. Жильцы заявили, что готовят коллективное обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина.

Данный адрес числится за управляющией компанией «Умный дом». Однако по факту она не занимается ни этим, ни остальными доверенными ей зданиями.

Орловское управление СКР уже проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «халатность».

Глава ведомства поручил руководителю управления представить доклад о ходе данного мероприятия, а также установленных обстоятельствах.

ИА «Орелград»