Мошенники могут написать орловцам от имени Леонида Музалевского

Об этом предупредил сам председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

«Вам могут написать с какой-нибудь срочной просьбой, связанной с выборами. Через сообщение могут попросить «уточнить» паспортные данные или «подтвердить» номер карты «для актуализации»», – рассказал спикер регионального парламента.

Как пояснил Музалевский, на этот раз целью преступников стали неравнодушные граждане — избиратели.

«Это целенаправленный расчёт на вашу гражданскую активность. Поэтому прошу вас не реагировать на такие сообщения и звонки», – указал он.

Также Леонид Музалевский попросил орловцев донести эту информацию до пожилых родственников и друзей, так как часто от действий мошенников страдают именно немолодые люди.

«Не верьте срочным просьбам в личных сообщениях, особенно если просят данные. Проверяйте любую информацию на официальных сайтах… Наша главная сила — в доверии и взаимовыручке. Не дадим мошенникам украсть это доверие и обратить против нас же», – заключил он.

ИА «Орелград»