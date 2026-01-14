Мошенники могут написать орловцам от имени Леонида Музалевского

14.1.2026 | 14:41 Криминал, Новости

Об этом предупредил сам председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

«Вам могут написать с какой-нибудь срочной просьбой, связанной с выборами. Через сообщение могут попросить «уточнить» паспортные данные или «подтвердить» номер карты «для актуализации»», – рассказал спикер регионального парламента.

Как пояснил Музалевский, на этот раз целью преступников стали неравнодушные граждане — избиратели.

«Это целенаправленный расчёт на вашу гражданскую активность. Поэтому прошу вас не реагировать на такие сообщения и звонки», – указал он.

Также Леонид Музалевский попросил орловцев донести эту информацию до пожилых родственников и друзей, так как часто от действий мошенников страдают именно немолодые люди.

«Не верьте срочным просьбам в личных сообщениях, особенно если просят данные. Проверяйте любую информацию на официальных сайтах… Наша главная сила — в доверии и взаимовыручке. Не дадим мошенникам украсть это доверие и обратить против нас же», – заключил он.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU