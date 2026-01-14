В Орле УК обязали отремонтировать женскую консультацию

14.1.2026 | 14:25 Закон и порядок, Медицина, Новости

Иск подала прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, речь идёт о консультации №1 больницы имени Боткина. Она находится в Железнодорожном районе в доме по адресу 2-я Курская, 54.

Было установлено, что общедомовое имущество содержится ненадлежащим образом. Ремонт требовался кровельному покрытию, а также фасаду и цоколю здания. В коридоре на потолке и стенах второго этажа консультации обнаружили следы залития.

ООО «Управляющая компания «Квартал» не принимала должные меры к устранению нарушений. В итоге дело дошло до суда.

Дело рассматривал Советский районный суд. Требования сочли справедливыми.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

