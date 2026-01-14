Систему экстренного оповещения установят в Покровском ЦДК

Суд обязал оборудовать здание учреждения культуры такой системой.

Прокурор Покровского района обратился в суд с административным исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному казенному учреждению культуры «Центральный дом культуры Покровского района». По данным пресс-службы Покровского районного суда Орловской области, в обоснование иска легли результаты проверки соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму, проведенной ранее прокуратурой.

«Прокурор указал, что по результатам проведенной проверки в МКУК «ЦДК Покровского района» выявлены нарушения – отсутствуют системы экстренного оповещения работников и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, – уточнили в пресс-службе суда. – Просил суд обязать административного ответчика оборудовать здание учреждения системами экстренного оповещения».

С точки зрения закона речь идет о принятии мер к обеспечению антитеррористической защищенности населения, основные принципы которых закреплены Федеральным законом 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Этот закон устанавливает правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, в том числе предусматривает меры по предупреждению террористического акта. А требования к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры утверждены постановлением правительства Российской Федерации.

Они устанавливают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, включая вопросы инженерно-технической укрепленности, категорирования, разработки паспорта безопасности и др. В отношении МКУК «ЦДК Покровского района» ранее также было проведено категорирование. Объект отнесен ко второй категории опасности, поэтому он должен быть обеспечен системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

«В судебном заседании было установлено, что меры, направленные на устранение нарушений, выявленных в ходе проверки, административным ответчиком до настоящего времени не приняты. Принимая это во внимание, исследовав материалы дела, суд нашел заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению», – пояснили в пресс-службе суда.

