Во Мценске увековечат память погибших участников СВО

Курировать данные вопросы будет специально созданная комиссия.

Власти Мценска создали комиссию по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших и умерших) участников специальной военной операции. Ее председателем стал глава города Андрей Беляев. Основные формы увековечения памяти защитников Отечества закреплены в Законе РФ № 4292-I. Они и будут применяться во Мценске. К их числу, например, относятся захоронение останков погибших, сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, создание мемориальных музеев, присвоение имен погибших при защите Отечества улицам и площадям, географическим объектам, организациям, в том числе образовательным, учреждениям, воинским частям и соединениям.

Также законом предусмотрено занесение имен погибших при защите Отечества навечно в списки личного состава воинских частей, установление памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите Отечества, и др. Во Мценске по решению администрации города, городского Совета народных депутатов и общественных объединений могут осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества.

Власти города также утвердили критерии принятия решений об увековечении памяти защитников Отечества. К ним отнесены: гибель в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества, в том числе на территориях других государств; смерть, наступившая от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также пропажа без вести в ходе военных действий.

При вынесении решений вновь созданная комиссия будет учитывать значимость поступка, совершенного защитником Отечества, наличие заслуг перед Отечеством, гибель или смерть в плену, в котором оказались защитники Отечества в силу сложившейся боевой обстановки, не утратившие своей чести и достоинства, не изменившие Родине. Дань памяти воздается и иностранным гражданам, погибшим при защите России, отмечают власти Мценска.

Словом, новая комиссия будет вести обширную работу по увековечиванию памяти защитников Отечества. На ее заседания могут приглашаться представители и специалисты из других ведомств и организаций. Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз год.

ИА «Орелград»