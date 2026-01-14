В доме, где бывал Тургенев, установили зоны охраны

Речь идет о памятнике регионального историко-культурного значения.

Зона охраны официально появились у объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Бывшая усадьба Шеншина В.А., где бывал Тургенев». Памятник датирован серединой XIX века, расположен он в деревне Волково Подмокринского сельского поселения Мценского района. К семейству Шеншиных относился знаменитый русский поэт Афанасий Фет – детство он провел Шеншиным, после чего в силу ряда причин ему пришлось носить фамилию первого мужа его матери.

Приказ об установлении зон охраны в исторической усадьбе издало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Это же ведомство утвердило требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны бывшей усадьбы Шеншина, в которой бывал знаменитый писатель Иван Тургенев. Сведения о наличии зон охраны будут внесены в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

Режим использования земель в границах охранной зоны (ОЗ) запрещает строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды. Это означает, что строительные работы допускаются лишь для восстановления и воссоздания частично или полностью утраченных элементов памятника. При этом все равно запрещено использование строительных технологий, способных оказать негативное воздействие на объект.

В соответствии с федеральным законодательством, на территории бывшей усадьбы запрещено размещение взрыво- и пожароопасных объектов, строительство линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, например, наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей. Кстати, в настоящее время в историческом здании расположена Краснооктябрьская основная школа. Также в границах зоны охраны запрещено размещение рекламы и вывесок, за исключением случаев, если такое размещение необходимо для обеспечения современного использования.

В частности, допускается установка мемориальных досок, памятных знаков и информационных табличек площадью информационного поля не более 0,6 квадратных метра, указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов с габаритами не более 1,8 метра по высоте и 1,2 метра по ширине, строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции. Также допускается размещение элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, а именно мобильных информационных конструкций.

