В Орле конфисковали Adidas из Вьетнама

Крупную партию контрафактной продукции выявила прокуратура.

Орловская транспортная прокуратура добилась административного наказания для индивидуального предпринимателя из Орла за продажу контрафактной обуви и одежды. Административное дело было заведено на бизнес-леди по мотивам проверки, проведенной Орловской транспортной прокуратурой с участием представителей Курской таможни и Управления Роспотребнадзора по Орловской области, а также сотрудников транспортной полиции из линейного отдела на станции Орел.

Это была проверка исполнения ИП требований законодательства о ввозе, производстве и обороте продукции легкой промышленности и защите интеллектуальных прав. Проверка проводилась еще в октябре 2025 года, в магазине, расположенном на улице Пушкина. Как следует из материалов административного дела, на стеллажах на реализации, частично с ценниками, находились товары, содержащие «воспроизведение товарных знаков, сходных до степени смешения с зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками».

В частности, в магазине торговали кроссовками и носками с обозначением знака «Adidas». Подозрительно низкие для всемирно известного бренда цены на товары получили простое объяснение. Выяснилось, что сомнительная продукция большей частью была изготовлена во Вьетнаме. А носки с обозначением знака «Adidas» были произведены в Турции. В частности, якобы брендовые носки продавались всего по 15 рублей за одну пару, а кроссовки можно было приобрести за 500-1000 рублей.

Правообладателем товарного знака «Adidas» является компания «Адидас АГ» из Германии, у которой в России имеется свое доверенное лицо. Товарный знак «Adidas» включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Документов, разрешающих использование товарных знаков на сомнительных кроссовках и носках, у хозяйки магазина не нашлось.

Свою вину в продаже контрафактного товара она не стала отрицать, но пояснила, что совершила правонарушение по неосторожности. Она просила не наказывать ее слишком сурово. Материалы административного дела рассмотрел арбитражный суд, который подчеркнул: никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения. А у описанных выше товаров были выявлены признаки контрафактности.

Всего под маркой «Adidas» в продаже находились 43 пары спортивной обуви и 13 пар носков, различных размеров и цветов. Они были изъяты сотрудниками полиции и переданы в Орловскую транспортную прокуратуру. Заключение эксперта подтвердило подозрения о контрафакте. Суд постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией арестованных товаров.

